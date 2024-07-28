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عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بتنس الطاولة فى أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 28 يوليو 2024 12:01 م

نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ 32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا بطل مدغشقر في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى.

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 عالميا مساء غد الإثنين.

وجاءت قائمة الألعاب التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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