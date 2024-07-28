شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بتنس الطاولة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ 32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا بطل مدغشقر في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى.

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 عالميا مساء غد الإثنين.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.