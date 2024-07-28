شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تعتذر للجماهير بعد وداع الأولمبياد: لم أكن على قدر المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 12:08 م

وجهة هنا جودة لاعبة تنس الطولة، رسالة اعتذار إلى الجماهير المصرية بعد خسارتها ووداع أولمبياد باريس من الدور التمهيدي.

وكتبت هنا جودة غبر حسابها على فيس بوك: "أنا آسفة، عارفه إني مكنتش على قد مسؤلية ماتش امبارح.. وبعتذر ليكم واوعدكم إني هفضل مكملة وأصلح أخطائي وأحسن من نفسي".



هنا جودة

ودعت هنا جودة أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من بطلة هولندا بريت أيرلندا 4-0 في دور الـ 64 لتنس الطاولة في منافسات الفردي.

فى سياق مختلف خسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.