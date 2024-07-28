شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية بباريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 12:27 م

حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على الإطمئنان على البعثة المصرية بالقرية الأولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجماهير المصرية في موازرة فراعنة اليد أمس في بداية مشوار الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً ببارس.