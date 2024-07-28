شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية بباريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 28 يوليو 2024 12:27 م
حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على الإطمئنان على البعثة المصرية بالقرية الأولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجماهير المصرية في موازرة فراعنة اليد أمس في بداية مشوار الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً ببارس.
وظهر وزير الرياضة مع عدد من الجماهير المصرية الذين ارتدوا الزي الفرعونى وتواجدوا لمؤازرة فراعنة اليد.
وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.
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