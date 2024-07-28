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وزير الرياضة يطمئن على البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية بباريس.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 28 يوليو 2024 12:27 م

حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على الإطمئنان على البعثة المصرية بالقرية الأولمبية فى أولمبياد باريس 2024 المحدد  لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل .

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجماهير المصرية في موازرة فراعنة اليد  أمس في بداية مشوار الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً ببارس.

وظهر وزير الرياضة مع عدد من الجماهير المصرية الذين ارتدوا الزي الفرعونى وتواجدوا لمؤازرة فراعنة اليد.

 

 

وجاءت قائمة الألعاب التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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