شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الكامل لقطاع الكرة النسائية في النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر النادي الأهلي على تدشين قطاع كامل لكرة القدم النسائية بالنادي، بناء على توصيات وتصور شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، على أن يتم فصل إدارة وقطاع الكرة النسائية عن باقي الإدارات والقطاعات.

وننشرفي السطور التالية التشكيل الكامل لقطاع الكرةالنسائية بالأهلي: شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، وحنان الزيني مدير القطاع الإداري وشريف سليم مسئول استعلام وقيد، ومحمود خشبة مسئولي مالي وشروق شيرين أرشيف الكتروني.

في سياق متصل، اختبر الفرنسي ديمتري ليبوف المدير الفني الجديد لفريق الأهلي لكرة القدم النسائية، في مقر النادي بالتجمع الخامس عدد من اللاعبات، قبل اتمام التعاقد الرسمي معهن لتمثيل الفريق، وأبداء موقفه سواء بالموافقة أو الرفض من ضمهن.

واختبر المدير الفني الفرنسي ضمن اللاعبات اللواتي ظهرن في المران، سوسن ممدوح لاعبة فريق جمهورية شبين السابقة، والبنك الأهلي والعائدة مؤخرًا، من رحلة احتراف بالدوري السعودي عبر بوابة منجم المواهب.

ويفرض الأهلي سياج من السرية على موعد اختبارات اللاعبات الخمسة، بناء على رغبة اللاعبات واللواتي رفضن في البداية فكرة الاختبارات، ولكن أصر المدير الفني على ذلك لعدم درايته التامه بهن، وعدهن بعدم فتح أبواب الملعب.