شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يجمع متعلقاته ويرحل عن الزمالك بعد رفضه تخفيض عقده والان مع تفاصيل الخبر

أنهى السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك، رحلته مع القلعة البيضاء، بعد رفضه طلبات النادى بتخفيض عقده، أو حتى جدولة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 800 ألف دولار، ليسدل اللاعب الستار على مسيرته فى ميت عقبة مكتفيًا بالفترة التى قضاها مع الفريق.

وأفادت مصادر بأن السنغالى إبراهيما نداى جمع متعلقاته ورحل عن نادى الزمالك خلال الساعات الماضية بعد إبلاغ مسئولى القلعة البيضاء بقراره، من أجل البحث عن عروض أخرى لإكمال مسيرته الكروية مع كرة القدم.

وحصل اللاعب السنغالى إبراهيما نداى على 3 ملايين دولار و184 ألف دولار فى الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتى بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.

في الوقت نفسه تلقى إبراهيما نداى عرضًا من الترجي التونسى للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب يرى أن عرض الترجى ضعيف من ناحية القيمة المادية وما زالت المفاوضات بين الطرفين جارية.