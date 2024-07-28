شكرا لقرائتكم خبر عن "دعاء وسجدة".. هكذا احتفل عمر عصر بالتأهل لدور الـ32 للطاولة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 12:37 م

سيطرت حالة من الفرحة على البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عقب تأهله إلى دور الـ 32 بأولمبياد باريس، وحرص البطل المصري على السجود احتفالاً بهذا التأهل عقب نهاية المباراة.



سجدة عمر عصر



فرحة عمر عصر

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 مساء غدٍ الإثنين.