شكرا لقرائتكم خبر عن توفير جميع متطلبات البعثة المصرية بالتنسيق بين وزارة الرياضة والسفارة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

أنهت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والسفارة المصرية فى فرنسا كل المشكلات المتعلقة بالإقامة والإعاشة التي تطرق لها العديد من أفراد البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد باريس.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للبعثة الأولمبية المصرية، بهدف ضمان حصولهم على كل الاحتياجات المعيشية والتجهيزات الفنية التي تمكنهم من التركيز على التدريبات والمنافسات دون أي عوائق.

وطالب وزير الرياضة بمواصلة المؤازرة والدعم الجماهيري لأبطالنا خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى يخوضونها أمام ابطال العالم فى مختلف اللعبات.

فى ذات الصدد، حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأولمبى لكرة القدم، بعد تغلبه بالأمس على منتخب اوزبكستان بهدف دون رد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.