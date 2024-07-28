شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين ياسر إبراهيم وربيعة لقيادة دفاع الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 12:55 م

يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم لاعبي الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر بجوار محمد عبد المنعم فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك رامى ربيعة أساسيًا فى تشكيل الأهلى فى لقاء المصري البورسعيدى الأخير فيما جلس ياسر إبراهيم على دكة البدلاء.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.