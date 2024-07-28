شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي يودع أولمبياد باريس بعد تحقيق المركز الـ 23 فى منافسات 10 متر بندقية والان مع تفاصيل الخبر

ودع محمد حمدى أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الـ 23 فى منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رماية للرجال.

في سياق متصل، احتلت مى مجدى لاعبة المنتخب الوطنى للرماية المركز الـ 35 من أصل 48 فى منافسات 10 م مسدس بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، لتودع المنافسة.

وحصلت هالة الجوهرى لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على المركز الـ 12 بمنافسات 10 م ضغط هواء بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما انسحبت زميلتها نور عباس من المنافسة.

واحتل ثنائى الرماية إبراهيم كريم وريماس خليل المركز الـ 28 فى منافسات 10 م ضغط هواء بمنافسات الرماية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.