"معرفش فضيحة على إيه".. رئيس اتحاد الملاكمة يفجر مفاجأة بشأن استبعاد يمنى عياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن ما حدث مع يمنى عياد بطلة الملاكمة، كان أمرًا غريبًا خاصةً أن الميزان كان صحيحًا قبل ساعات قليلة.

وكانت اللجنة المنظمة لمنافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية قررت استبعاد يمنى عياد لاعبة منتخبنا الوطني من منافسات وزن تحت 54 كجم بسبب عدم تجاوزها للفحص والميزان قبل النزال، لينتهي الأمر بصعود الأوزبكستانية “نيجينا اوكتاموفا” إلى ثمن النهائي.

وقال غنيم في تصريحات عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يمنى قامت بوزن نفسها الساعة 12 صباحًا، وتم إرسال الصور بعدها مباشرة، وفوجئنا بما حدث".

وأضاف عبدالعزيز غنيم: "جلست مع يمنى عياد بعد استبعادها، وسألتها ماذا حدث؟ قالت إنها حدث لها بعض التغييرات الفسيولوجية عند استيقاظها مبكرًا".

وأتم تصريحاته: "محدش قال يمنى هتاخد ميدالية من الأساس لأنها أول مشاركة أولمبية لها، والجميع يروج الأمر على أنه فضيحة ومع أن الأمر عادي، ومعرفش فضيحة على إيه هنكسر يمنى ونقعدها في البيت يعني".

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