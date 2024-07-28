بركات يرد على غضب زيزو مع المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ عضو اتحاد الكرة، محمد بركات، على اللقطة التي ظهر بها لاعب المنتخب الأولمبي أحمد سيد "زيزو" غاضباً خلال استبداله بمباراة أوزبكستان.

وقال بركات في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"بدل ما نفرح بحصولنا على 4 نقاط وقريبين من التأهل، يتحدثوا على أن زيزو زعلان ومقموص، ولكن هذا الأمر غير صحيح".

ونفى عضو مجلس إدارة المنتخب ما يتردد بخصوص اللقطة قائلاً: "زيزو ليس لديه أي مشكلات مع ميكالي".

وأتم بركات تصريحاته بالتنويه إلى قدرة المنتخب الأولمبي في الفوز على إسبانيا وتصدر المجموعة.

وشهدت الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني بين منتخب مصر الأولمبي وأوزباكستان، تبديل أحمد مصطفى زيزو ودخول مصطفى سعد ميسي بدلاً منه.

وظهرت علامات الغضب على زيزو أثناء تبديله مبكرًا، ولقطت الكاميرات لاعب الزمالك وهو يرفض الحديث مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ويرفض مصافحة ميكالي.

ايُذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد فاز على أوزبكستان بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11.

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