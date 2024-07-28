"كل التحية لـ ميكالي أنه خرجك".. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية لـ زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة قوية لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال مشاركته في الفترة الحالية، مع المنتخب الأولمبي في بطولة دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز أمس السبت، على حساب أوزباكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب الأولمبية.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "زيزو لم يضع بصمة حتى الآن في الأولمبياد وبقول الكلام ده لأنه لاعب كبير وبيقدم مع الزمالك أداء مميز

أضاف: "زيزو في الأولمبياد بعيد حتى الآن، ولم نشعر بوجوده، رغم أنه من أفضل اللاعبين في مصر حاليا".

وأتم تصريحاته: "لازم أحيي ميكالي أنه خرج زيزو من الملعب في مواجهة أوزباكستان، لأن المدرب البرازيلي مبيخدش بالنجومية، لما شعر أن زيزو لا يؤدي بالشكل اللي هيفيده خرجه، وده أمر طبيعي".

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