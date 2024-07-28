شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة تودع أولمبياد باريس بعد الهزيمة أمام لاعبة ألمانيا في دور الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 28 يوليو 2024 01:37 م
ودعت ملك حمزة صاحبة الـ 18 عامًا منافسات فردي سلاح الشيش من دور الـ32 بعد الخسارة من لاعبة ألمانيا 15-3.
في سياق متصل، خسرت يارا الشرقاوى لاعبة منتخب سلاح الشيش من بطلة الصين بنتيجة 15-5 فى دور الـ32 بدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 لتودع منافسات الفردى.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.
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