شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة تودع أولمبياد باريس بعد الهزيمة أمام لاعبة ألمانيا في دور الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:37 م

ودعت ملك حمزة صاحبة الـ 18 عامًا منافسات فردي سلاح الشيش من دور الـ32 بعد الخسارة من لاعبة ألمانيا 15-3.

في سياق متصل، خسرت يارا الشرقاوى لاعبة منتخب سلاح الشيش من بطلة الصين بنتيجة 15-5 فى دور الـ32 بدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 لتودع منافسات الفردى.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.