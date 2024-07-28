شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. لجين عبد الله تودع منافسات سباحة 200م حرة بعد احتلالها المركز 24 والان مع تفاصيل الخبر

ودعت لجين عبد الله منافسات 200 متر حرة بعد احتلالها المركز 24 من أصل 30 سباحة، وبزمن 2.07.19 دقيقة، خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحصلت لوجين خالد على بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 عن طريق المقعد الأفريقي والذي حصلت عليه لأول مرة فى تاريخها، بينما كانت البطلة المصرية فريدة عثمان حصلت على التأهل عن طريق المقعد الأفريقي خلال مرة واحدة وتأهلت Acut مرتين واستنفدت بذلك فرصها في ذلك الأمر.

وتعد لجين عبد الله صاحبة الـ 19 عامًا من اللاعبات المتميزات، حيث حصلت على كأس أفضل سباحة خلال منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في انجولا خلال شهر مايو الماضي، لأول مرة.

وتأهل من اتحاد السباحة لأولمبياد باريس 2024 مروان القماش ولجين عبد الله ومنتخب السباحة التوقيعية ورباعي الغطس.

وتأهلت مصر إلى أولمبياد باريس رسميا ببعثة تضم 149 لاعبًا ولاعبة أساسيين في 25 رياضة، بالإضافة إلى 16 لاعب احتياطي.