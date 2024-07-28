شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز وسام أبو على للتتويج بلقب هداف الدورى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:56 م

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى على تحفيز مهاجمه الفلسطينى وسام أبو على على التتويج بلقب هداف الدوري المصري فى أول مواسمه بالقميص الأحمر.

بات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الاهلى على بعد خطوة من تصدر قائمة هدافى الدوري المصري هذا الموسم بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى شباك المصري البورسعيدى.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري ، ويبتعد أبو علي بهدفين فقط على فيستون ماييلي المتصدر.

وقرر كولر مواصلة تدريب وسام أبو على على تسديد ركلات الجزاء فى المران اليومى، بعد إهدار الفلسطينى وسام أبو على ركلة جزاء فى لقاء الألومنيوم بكأس مصر كادت تطيح بالمارد الأحمر خارج البطولة، لولا نجاح محمد هانى فى تسجيل هدف الصعود لدور الستة عشر فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويرغب كولر فى تجهيزوسام أبو على لتسديد ركلات الجزاء لزيادة غلته من الأهداف فى الدوري المصري.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا فى الدوري

