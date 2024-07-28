شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض عرضًا من بيراميدز لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

رفض النادي المصري، عرضًا من نادي بيراميدز لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل تمسك النادي البورسعيدي بجميع عناصره الأساسية، وخاصة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت حارس الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وكان المصري قد تلقى عرضا شفهيا من نادي بيراميدز من خلال تواصل مسؤوليه مع النادي البورسعيدي لضم محمود جاد خلال الساعات الماضية.

ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.



ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .