شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام سيراميكا.. واستمرار أفشة بديلا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:59 م

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على استمرار نجمه الفلسطيني وسام أبو على فى قيادة خط الهجوم بمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري للاستفادة من تألقه فى حسم اللقاء لصالح المارد الأحمر، بينما يرغب كولر فى الاحتفاظ بنجمه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق على مقاعد البدلاء للاستفادة من قدراته فى الشوط الثانى من المباراة.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك وسام أبو على أساسيًا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام المصري بينما شارك أفشة بديلاً فى الشوط الثانى من اللقاء.

بات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى على بعد خطوة من تصدر قائمة هدافى الدوري المصري هذا الموسم بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى شباك المصري البورسعيدى.

وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري ، ويبتعد أبو علي بهدفين فقط على فيستون ماييلي المتصدر.

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

