شكرا لقرائتكم خبر عن تقدر بـ29 مليون جنيه.. الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 02:00 م

أكد مصدر بنادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وقعا بالأمس على الشيكات الخاصة بمستحقات لاعبي فريق الكرة الأول لصرفها.

وكان لاعبو الزمالك أكدوا تفهمهم التام للظروف التي يمر بها نادي الزمالك فى الوقت الحالي والتى أدت لعدم تسلمهم لكل مستحقاتهم فى الوقت المحدد.

وشدد اللاعبون على بذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل الحصول على كل البطولات التي سيخوضها الزمالك في الفترة المقبلة سواء سوبر أفريقي أو سوبر محلي.

وطالب اللاعبون بالحصول على مكافأت الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية ومباراة بروكسي في كأس مصر، وتم العمل على توفير هذه المبالغ والمقدرة تقريباً بحوالي 29 مليون جنيه وتم توقيع الشيكات.

وصرف مسؤولو الزمالك مبلغ 22 مليون جنية كجزء من المستحقات القديمة و6.7 مليون جنية باقي مكافأة الكونفدرالية و350 ألف جنية مكافأة مباراة بروكسي في كأس مصر ، و4.1 مليون لناشئى كرة القدم و16.5 مليون لألعاب الصالات و5.5 مليون جنيه ديون قديمة لاتحادات ألعاب الصالات ليصبح الرقم الإجمالى 52 مليون جنيه.