شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وداع الأولمبياد.. سارة حسني أصغر لاعبة مصرية تشارك في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:37 م

أصبحت سارة حسني لاعبة السلاح أصغر لاعبة مصرية تشارك في الأولمبياد، رغم وداع المنافسات، سارة تبلغ من العمر 14 عامًا و4 أشهر و20 يومًا لتصبح الأصغر في تاريخ مصر بعدما شاركت بعمر أقل من أسطورة السباحة رانيا علواني التي شاركت عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا و9 أشهر و12 يومًا في أولمبياد برشلونة 1992.

خسرت سارة حسنى لاعبة منتخب سلاح الشيش من بطلة إيطاليا بنتيجة 15-5 فى دور الـ32 بدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 لتودع منافسات الفردى.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.