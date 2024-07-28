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أولمبياد باريس 2024 .. ثنائي التجديف يحتل المركز الخامس وفرصة للتأهل لربع النهائي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 28 يوليو 2024 02:00 م

حقق الثنائي محمد علاء قوطة، وأحمد خالد لاعبا منتخب التجديف المركز الخامس فى التصفية الأولى لتجديف  للقارب الزوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن، في أولمبياد باريس 2024 

وتنافس لاعبا المنتخب الوطني للتجديف محمد علاء قوطة وأحمد خالد عبد العال (تيتو) مع منافسين من دول أخرى مثل ايرلندا واليونان والنرويج وأوكرانيا.

وحصل الثنائي المصري على المركز الخامس بزمن قدره 7 دقائق و20 ثانية في هذه التصفية ، وما زال لديهما فرصة للتأهل للدور ربع النهائي من خلال المنافسة في التصفية القادمة غدا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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