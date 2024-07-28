شكرا لقرائتكم خبر عن حسن السعدني يتحدث عن أهم الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسن السعدني الناقد الرياضي باليوم السابع عن أهم الفعاليات الرياضية الموجود بمهرجان العلمين والتي حولت المدينة إلى وجهة سياحية تجذب مئات الآلاف من المتابعين.

واستعرض السعدني في مداخلة هاتفية لراديو لأون سبورت في برنامج "يا حلو صبح"، أهم أهم الفعاليات الرياضية التي احتضنتها المدينة وكواليس مهرجان العلمين الجديدة، تم تصوير الفيديو في موقع المهرجان، حيث تحدث السعدني عن الأنشطة المتنوعة والفعاليات التي تتضمن عروض موسيقية وفنية، أضاف أن الحضور كان كبيرًا والتفاعل رائعًا من الجمهور. كما أشار إلى التنظيم المحترف.

وأكد أن المهرجان نجح في جذب انتباه الكثيرين وأصبح حديث الساعة، مع التأكيد على دوره في تنشيط السياحة والثقافة في المنطقة.

وأوضح السعدني في تصريحاته أن المهرجان حظى بمتابعة كبيرة في الفعاليات الرياضة لا سيما مباراة أساطير الأهلي ضد أساطير الزمالك التي أقيمت الخميس الماضي، بجانب لعبة باروميتير (أنشطة المغامرة ورياضة الحيوانات)، وكرة السلة، والبادل، والكرة الطائرة، وطولة الـ MMA، وسباقات السرعة، وأنشطة رياضية أخرى.

وعن الأنشطة والفعاليات الرياضية المستمرة أكد انها مثل بطولة Padel: تقام في الأسبوع الثالث من المهرجان، من 25 يوليو حتى 31 يوليو، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية: تبدأ في الأسبوع الرابع من المهرجان، من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس، وبطولة الغطس: تقام في الأسبوع الخامس من المهرجان، من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس.

كما لفت إلى مغامرات الفضاء: تبدأ في الأسبوع السادس من المهرجان، من 15 أغسطس حتى 21 أغسطس، وبطولة الألعاب القتالية "MMA": تقام في الأسبوع السابع من المهرجان، من 22 أغسطس حتى 28 أغسطس، وسباقات السرعة للسيارات: تقام في الأسبوع السابع من المهرجان، من 22 أغسطس حتى 28 أغسطس.



