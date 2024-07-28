شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البيلى يودع منافسات تنس الطاولة بأولمبياد باريس 2024 من دور الـ64 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 02:20 م

ودع محمد البيلي منافسات تنس الطاولة من دور الـ64 أمام البولندي ميلوس ريدزيمسكي صاحب الـ17 عاما بنتيجة 4-0.

من ناحية أخرى، سيطرت حالة من الفرحة على البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عقب تأهله إلى دور الـ 32 بأولمبياد باريس، وحرص البطل المصري على السجود احتفالاً بهذا التأهل عقب نهاية المباراة.

يذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازا جديداً لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور ال 32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى

ومن المقرر ان يلتقى عمر عصر مع بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 مساء غد الإثنين