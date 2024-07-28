شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأجانب في الأهلي بعد رحيل 3 لاعبين غير محليين بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

رحل ثلاثة لاعبين أجانب عن صفوف النادى الأهلى قبل الإعلان الرسمى عن بداية فترة الانتقالات الصيفية لأسباب متباينة، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام رحيل آخرين.

وكان الفرنسي أنتوني موديست أول الراحلين بعد انتهاء عقده يوم 30 يونيو الماضي، حيث رفض النادي تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين حتى نهاية الموسم المحلي الجاري في مصر وذلك بسبب فشله في تقديم أوراق اعتماده طوال الموسم الجاري مع المارد الأحمر.

كما رحل المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق مؤخرًا من القلعة الحمراء بعد وافق الأهلي على إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسم، ليقطع اللاعب المالي تجربته مع القلعة الحمراء التي بدأت عام 2019 في رحلة قصيرة بالدوري السعودي على سبيل الإعارة قبل أن يتحدد مصيره بعدها سواء بالعودة للأهلي أو الرحيل نهائياً من القلعة الحمراء.

كما رحل محمد الضاوي كريستو لنادي الصفاقسي على سبيل الإعارة موسماً بعدما عانى كثيراً من الجلوس على دكة البدلاء منذ الانتقال للقلعة الحمراء قادماً من النجم الساحلي في يناير 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

على نفس درب كريستو ، سار الجزائري أحمد القندوسي الذي انضم للأهلي في يناير 2023 قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائر بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم لكن اللاعب بات قريبات من الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء رغم اعارته موسماً لسيراميكا.

ورغم تألق القندوسي مع سيراميكا ومُطالبة الكثيرين بعودة اللاعب للأهلي إلا أن مارسيل كولر رفض عودة اللاعب ووافق على رحيله لنادي الشمال القطري الذي بات على بعد خطوة واحدة من استعارة اللاعب موسماً.

وفيما يتعلق بالثلاثي، علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم ، فمازال الموقف غامضاً فالمدير الفني طالب بضم بديل قوي حال موافقة الأهلي على رحيل رضا سليم أو بيرسي تاو في ظل تلقي الثنائي عروض خارجية من أندية سعودية وجنوب أفريقية ومغربية لكنها عروض ضئيلة مالياً.

أما بالنسبة للدولي التونسي علي معلول ، فقد تسببت إصابته في وتر أكيلس التي تعرض لها في نهائي أفريقيا أمام الترجي في غموض موقفه ويترقب الكثيرين حسم موقفه من قبل إدارة النادي ومارسيل كولر.

وبالنسبة للفلسطيني وسام ابو علي المُنضم للأهلي في يناير الماضي والذي تألق مع الفريق الفترة الماضية فهو مُستمر علماً بأنه تم قيده كلاعب مصري لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

