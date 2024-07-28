شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد المقبلة أمام الدنمارك فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 02:45 م

يخوض منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، مواجهة شرسة أمام نظيره الدنماركى غدًا الإثنين، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

تقام مباراة منتخب اليد أمام الدنمارك فى الثالثة عصرًا بتوقيت مصر غدًا الإثنين .

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

وتضم قائمة الفراعنة كلاً من، كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.