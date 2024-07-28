شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تطلب مساندة الجماهير قبل مواجهة الدنماركية كارولين بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

طلبت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، من الجماهير المصرية، دعمها قبل مباراتها الأولى في أولمبياد باريس، وكتبت ميار شريف عبر حسابها على فيس بوك: أول مواجهة لي في أولمبياد باريس، تمنوا لي التوفيق.



ميار شريف

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، تأجيل مباراة البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، والدنماركية كارولين في الدور الأول لمدة 6 ساعات.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الواحدة ظهراً قبل أن تؤجل 6 ساعات لتقام في السابعة مساءً.

أجريت قرعة منافسات التنس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل ، ويشارك المنتخب المصري بلاعبة واحدة فقط وهى ميار شريف، وقد أسفرت قرعة لاعبو التنس على النحو الآتي:

ميار شريف تواجه الدنماركية كارولين فوزنياكي في الدور الأول، حيث تحتل كارولين المركز الـ 73 عالميا وسبق لها التتويج ببطولة جراند سلام بعد الفوز بأستراليا المفتوحة 2018، كما كانت المصنفة الأولى عالميا فى وقت سابق.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.