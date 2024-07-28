«لا تعليق ومبنعرفش نفرح».. أول تعليق رسمي على تصرف زيزو خلال مباراة مصر وأوزبكستان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد بركات، عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأولمبي، حقيقة غضب أحمد سيد زيزو لاعب الفراعنة ونادي الزمالك، بسبب استبداله في مباراة أوزبكستان مساء أمس السبت.

وواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق فوزه الأول في أولمبياد باريس بهدف دون رد، ليقترب من التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

وظهر زيزو غاضباً أثناء استبداله في مباراة مصر وأوبكستان، ووجه رسالة غامضة بعد المباراة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، قال بركات: "دائمًا عندنا مقولة إننا (مبنعرفش نفرح)، من المفترض أن نكون سعداء بالمنتخب واقترابه من التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "الجميع ركز في أن زيزو (زعلان أو مقموص)، ولم يتحدث أحد عن فوز المنتخب والاقتراب من التأهل، لكن الحقيقة لا يوجد أي شيء من زيزو ولا توجد أي مشكلة مع تغييره ولا مع المدرب".

وأكمل: "أحزن من هذا الكلام، لأن في هذا الوقت أنتظر أن نتحدث عن مباراة منتخب مصر القادمة الهامة أمام إسبانيا".

وتابع المشرف على منتخب مصر الأولمبي: "نعم نقترب من التأهل لكن الأمور لم تحسم بعد، ولما لا نفوز على إسبانيا، نمتلك لاعبين رجال وقادرين على أن يصلوا لأبعد نقطة".

وواصل: "أنا أثق في محمد النني وأعلم أنه من يقوم بالربط بين الدفاع والهجوم، هو قائد داخل وخارج الملعب، أنا أعرف صفاته وهو قادر على قيادة المجموعة، واللاعبون كلهم يحبونه، وشاهدنا مستواه، سعيد به وإن شاء الله يكون ميلاد جديد له".

واختتم محمد بركات: "اللاعبون يلعبون من أجل مصر وإحراز ميدالية لم تحقق من قبل لـ مصر، وهذا هو الشغل الشاغل بالنسبة لنا، وعلى قدر التعب والبحث عن الهدف والمحاولة ستتسهل الأمور".

من جانبه، أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز على منتخب أوزبكستان، خطوة هامة في التأهل إلى دور الـ8 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي تصريحات عبر برنامج "+90" على قناة النهار، قال "حرب": "التعادل أمام الدومينيكان كان مخيب، ولكنه منتخب قوي والفوز على أوزباكستان محى صورة المباراة الأولى".

وأضاف: "الأجواء في فرنسا صعبة، وبالتالي الأداء ظهر بشكل متراجع ولكن مع توالي المباريات سيتحسن الأداء، وميكالي يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الحدث ومنحهم ثقة في أنفسهم".

واختتم "حرب": "لا تعليق على تصرف زيزو أمام أوزبكستان، ولكن نريد التركيز في الوقت الحالي على الايجابيات، وسنغادر إلى بوردو اليوم لخوض مباراة إسبانيا في الجولة الثالثة".