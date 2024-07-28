«700 جرام في 12 ساعة».. طبيب يكشف أسباب زيادة وزن الملاكمة المصرية يمنى عياد واستبعادها من الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الدكتور خالد أمين، استشاري النساء والتوليد والأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، على أزمة لاعبة منتخب مصر للملاكمة يمنى عياد، والتي تم استبعادها من أولمبياد باريس 2024 بسبب عدم اجتيازها الوزن المطلوب بفارق 700 جرام خلال 12 ساعة.

وقال أمين، بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، إن "زيادة الوزن المفاجئة يمكن أن تكون نتيجة عدة عوامل، حيث يتغير وزن الجسم بشكل طبيعي على مدار اليوم بسبب تناول الطعام، احتباس السوائل، والتغيرات الهرمونية".

وأضاف استشاري النساء والتوليد أن "السبب المحتمل قد يكون تناول كمية كبيرة من الماء دون التبول، مما قد يضيف كيلوجراما إلى الوزن، أو تناول كميات زائدة من الطعام، أو تأثير الحيض الذي قد يسبب احتباس السوائل وزيادة مؤقتة في الوزن".

كما رجح أن يكون هناك "خلل في ميزان البعثة الطبية أو الاتحاد، مما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان دقة القياسات ومساعدة اللاعبة في الوصول إلى الوزن المطلوب".

من جانبه، أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن فتح تحقيق عاجل مع اللاعبة يمنى عياد بسبب زيادة الوزن، ما أدى إلى استبعادها من أولمبياد باريس 2024.

وأكد غنيم أن يفضل الاستماع إلى اللاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث، والتي تسببت في عدم مشاركتها وانسحابها من دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بفرنسا.

وقال غنيم إن "وزن اللاعبة حتى مساء الجمعة كان 54 كجم"، مشيرا إلى "التحقيق العاجل معها بشأن الزيادة البالغة 700 جرام التي تسببت في استبعادها".

وتابع: "سيتم توضيح كافة الأمور بعد التحقيق الذي سيتم إجراؤه مع اللاعبة، حيث قام الجهاز الفني والإداري بدوره حتى آخر لحظة، وما حدث من زيادة في الوزن بسبب اللاعبة".

وأضاف رئيس اتحاد الملاكمة: "قامت بإجراء اختبار الميزان في غرفتها مساء الجمعة وتم تصوير اختبار الميزان كوثيقة رسمية، والزيادة السبت في الميزان الرسمي للبطولة كشفت عن زيادة 700 غرام، وسيتم التحقيق في الأمر بكل شفافية".

واختتم غنيم: "لن يكون هناك مجال للاستئناف، وهي قد ودعت المنافسات بشكل رسمي وخرجت من الأولمبياد".

من جهتها، قالت لبنى صبري، والدة اللاعبة يمنى عياد، أول فتاة تحصل على ميدالية نسائية في الملاكمة، إن "بدايات ابنتها كانت في لعبة الكاراتيه، ومن بعدها تدربت على الكونغ فو، لكنها أحبت الملاكمة أكثر".

وأضافت "صبري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن "ابنتها استعدت للبطولة من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، الذي دام شهرا ونصف".

وواصلت: "كان هدف ابنتي أن تصبح بطلة وتحقق إنجازا لمصر".

وأوضحت لبنى صبري: "اللعبة تتطلب نوعا معينا من الطعام ومراعاة لوزن الجسم، وهو ما يتطلب منها متابعة وتشجيعا مستمرين".

وأمس السبت، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، استبعاد اللاعبة المصرية يمنى عياد من منافسات الملاكمة للسيدات التي كانت ستلعب فيها في ذات اليوم.

وتعد يمنى عياد هي أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث جاء التأهل بسبب وصولها إلى نهائي بطولة إفريقيا في السنغال، عقب الفوز على بطلة الجزائر.

ويمثل الملاكمة المصرية في أولمبياد باريس، كل من: يمنى عياد (المستبعدة) في وزن تحت 54 كجم، وعمر العوضي في وزن تحت 71 كجم، وعبد الرحمن عرابي في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك البعثة المصرية في باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا.