قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي سيقام في أمريكا خلال أيام.

ويلعب برشلونة بطولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أندية مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان، قبل العودة لمواجهة موناكو في كأس خوان جامبر الودية، في إطار الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد.

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وجاءت قائمة برشلونة للبطولة الودية على النحو التالي.. :

تير شتيجن – بالدي – مارتينيز – ليفاندوفسكي – رافينيا – بينيا – كريستينسن – روميو – فيتور روكي – جوندوجان – كوندي – جوليان أراوخو – لينجليت – بابلو توري – كاسادو – فورت – فالي – باو فيكتور..

كما ضمت القائمة كل من.. أسترالاجا – كوشين – أوناي – فاي – مارك برنال – جيرارد مارتن – نوح دارفيتش – جيل فرنانديز – أندريس كوينكا – توني فرنانديز – سيرجي دومينجيز – كويم جونيينت – أليكسيس أولميدو..

وجاءت قائمة غيابات برشلونة في الكلاسيكو كالتالي..

جافي، بيدري، رونالد أراوخو، فاتي، دي يونج، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرض لها هؤلاء اللاعبون، كما يغيب لامين يامال وفيران توريس، للحصول على راحة إضافية بعد المشاركة في بطولة يورو 2024، ويغيب كوبارسي وإريك جارسيا وفيرمين لوبيز، للتواجد مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد باريس 2024.