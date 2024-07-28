الزمالك يصرف مبلغ 29 مليون جنيه للاعبيه.. تفاصيل

صرفت إدارة نادي الزمالك مبلغ 29 مليون جنيه اليوم للاعبي الفريق الأول، وذلك كمستحقات متأخرة وباقي مكافأة التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية.

وصرف مسئولو نادي الزمالك مبلغ 21 مليون جنيه قيمة باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة، مع صرف 7.7 مليون جنيه مصري باقي مكافأة التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الأخير، وبالفوز على فريق نهضة بركان المغربي.

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كما صرفت إدارة الزمالك مبلغ 350 الف جنيه مكافأة الفوز على فريق بروكسي بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك التعادل في الجولة الأخيرة أمام فريق بيراميدز بهدف لمثله، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.