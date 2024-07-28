نجم جديد يرحل عن الاهلي خلال ساعات

حسم مسئولو النادي الاهلي إجراءات رحيل محمود متولي عن صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة.

واتفق مسئولو النادي الاهلي على فسخ عقد محمود متولي عن الفريق خلال الفترة القادمة بالتراضي ليتسلم اللاعب الاستغناء الخاص به خلال ساعات، ويحسم وجهته المقبلة.

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وخرج محمود متولي خلال الفترة الأخيرة من حسابات السويسري مارسيل كولر، وذلك في ظل كثرة إصاباته التي تعرض لها منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وضم مسئولو النادي الاهلي يوسف أيمن قادمًا من نادي الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم خط الدفاع بالفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الموسع، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.