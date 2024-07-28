هل خدع البورسعيدي؟.. اتحاد العاصمة يعلن التعاقد مع لاعب المصري رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، التعاقد بشكل رسمي، مع الجزائري غيلاس قناوي لاعب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الجزائري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور التعاقد مع غيلاس قناوي.

ووفقا لمصدر داخل النادي البورسعيدي، أكد أن اللاعب كان قد سافر منذ أيام للجزائر بعد الحصول على إذن من من أجل إنهاء إجراءات التجنيد.

أضاف أن اللاعب أخطر النادي المصري، بصعوبة عودته مرة أخرى، وأنهى التعاقد معهم وأعلن بشكل مفاجئ التعاقد مع اتحاد العاصمة.

ولعب غيلاس قناوي صاحب الـ 25 عاما، 29 مباراة بقميص النادي المصري في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

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