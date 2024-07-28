أولمبياد باريس.. وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمات البعثة المصرية في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أنهت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والسفارة المصرية فى فرنسا كافة المشكلات المتعلقة بالإقامة والإعاشة التي تطرق لها العديد من أفراد البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للبعثة الأولمبية المصرية، بهدف ضمان حصولهم على كافة الاحتياجات المعيشية والتجهيزات الفنية التي تمكنهم من التركيز على التدريبات والمنافسات دون أي عوائق.

وطالب وزير الرياضة بمواصلة المؤازرة والدعم الجماهيري لأبطالنا خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يخوضونها أمام أبطال العالم في مختلف اللعبات.

اقرأ أيضا:

عمر عصر يتأهل لمنافسات دور الـ 32 لتنس الطاولة بأولمبياد باريس