"29 مليون جنيه".. الزمالك يصرف مستحقات متأخرة للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن إدارة نادي الزمالك قد صرفت جزءً من قيمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الإدارة قد صرفت 22 مليون جنيه من قيمة مستحقات العقود القديمة بجانب 6.7 مليون جنيه المتبقي من مكافآة الفوز بالكونفدرالية".

وأتم المصدر إلى أن إدارة القلعة البيضاء قد صرفت أيضًا 350 ألف جنيه كمكافآة الفوز بمباراة بروكسي في كأس مصر.

وكان الزمالك قد توّج في شهر مايو الماضي ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

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