أولمبياد باريس.. محمد السيد يتأهل إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، في التأهل إلى ثمن نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الكولومبي إديسون رودريجيز، في سلاح المبارزة.

وفاز محمد السيد المصنف العاشر عالميًا على نظيره الكولومبي إديسون رودريجيز المنصف الـ23 عالميًا بنتيجة 15-7.

وتقرر أن يواجه محمد السيد الإيطالي أندريا سانتاريلي في دور الـ16 في منافسات فردي رجال لسلاح المبارزة، مساء اليوم الأحد.

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