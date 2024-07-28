شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة جوميز للاعبي الزمالك لـ"دعم الناشئين" والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من اللاعبين، دعم الناشئين ممن تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة مساندة الناشئين والتجانس معهم بما يصب فى مصلحة الفريق خاصة أن الفترة الحالية لا تحتمل أى أهواء شخصية أو لعب فردى.

وقال جوميز إنه يجب منح الناشئين الفرصة للكشف عن مستواهم وتميزهم مع الفريق فى المباريات المقبلة وكذلك التدرتيبات.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص "جوميز" خلال حديثه مع اللاعبين، التأكيد على استمرار الاستعداد بكل قوة للمباريات المقبلة، ومواصلة التركيز خلال التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.