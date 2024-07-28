شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمباراة التأهل أمام إسبانيا في أولمبياد باريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي لخوض واحدة من أهم الاختبارات في مشواره حيث سيلعب مع اسبانيا المقرر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024.

نستطلع في السطور التالية ، استعدادات منتخب مصر الأولمبي لمباراة اسبانيا وإلى التفاصيل :

س: ما موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس؟

ج: يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسباني في الرابعة من عصر بعد غد ، الثلاثاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

س: كيف يستعد منتخبنا الأولمبي لهذه المباراة؟

ج: يبدأ المنتخب اليوم ،الأحد، الاستعداد لمواجهة اسبانيا حيث سيخوض الفراعنة الصغار المران مرتين قبل المباراة.

س: ما مجموعة مصر في أولمبياد باريس؟

ج: يتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان.

س: ماذا فعل منتخب مصر في المباراتين السابقتين بالأولمبياد؟

ج: الفراعنة الصغار استهلوا مشوارهم بالأولمبياد أمام الدومينيكان في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ، قبل أن يفوز منتخبنا على أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي جرت أمس ، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

س: ما مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم:

ج: المجموعات هي :

المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

س: ما القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس؟

ج: تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.

س: ما فرص تأهل مصر لربع نهائي أولمبياد باريس؟

ج: يملك منتخب مصر الأولمبي 3 فرص للتأهل ، وتكمن الفرصة الأولى في فوز منتخب مصر على نظيره منتخب إسبانيا سيضمن بذلك التأهل متصدرًا للمجموعة بشكل مباشر.

الفرصة الثانية يحتاج فيها منتخب مصر فقط للتعادل مع منتخب إسبانيا لحجز بطاقة الوصافة عن المجموعة رفقة منتخب إسبانيا في الصدارة ، وتتمثل الفرصة الثالثة في أنه حال خسارة منتخب مصر، ينتظر نتيجة مباراة الدومينيكان أمام أوزبكستان في الجولة الأخيرة، إذ إنه في حال حقق منتخب الدومينيكان الفوز سيتم الاتجاه لفارق الأهداف لحسم التأهل بين مصر والدومنيكان.

س: ما ترتيب مجموعة مصر في الأولمبياد قبل الجولة الأخيرة؟

ج: الترتيب ، كالتالي :

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- مصر 4 نقاط.

3- الدومينيكان نقطة وحيدة.

4- أوزبكستان دون نقاط.