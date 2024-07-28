شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الإسكواش تعدل نظام البطولات في الموسم الجديد وتستحدث تصنيف "الماس" والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" إجراء بعض التعديلات على تصنيف البطولات في الموسم الجديد 2024-2025، والتي تتضمن عظة فئات وهي، البرونزية، الفضية، الذهبية، والبلاتينيوم، حيث تعد الأخيرة هي أعلى فئة بالبطولات.

وقررت الرابطة استحداث بطولة فئة الماس Diamond Event وتكون مجموع جوائزها لا تقل عن 300000 دولار.

ثانيًا الغاء البطولات فئه 20 و30 واستبدالهم ببطولات من فئة النحاس Copper Event.

وأسدل الستار على موسم الإسكواش 2023-2024، بعد سيطرة مصرية على الألقاب الكبرى في اللعبة، كان آخرها التتويج المصرى بلقب بطولة العظماء الثمانية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوج باللقب الثنائي المصري علي فرج بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وفرض الفراعنة سيطرتهم أيضًا على صدارة التصنيف العالمي، وأكمل علي فرج عاماً كاملاً على القمة واحتفظ بالصدارة حتى انطلاق الموسم المقبل، وكذلك نور الشربيني واصلت تربعها على عرش تصنيف السيدات.

فرضت نور الشربيني سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي بعد بداية قوية في الموسم المنقضي حصدت خلاله 5 ألقاب، هى باريس المفتوحة، أمريكا المفتوحة، جي بي مورجان، ويندي سيتي، كما حصدت وصافة بطولة العالم، بينما قدم علي فرج موسماً مميزاً حتى نهايته، حيث توج البطل المصري بألقاب، باريس المفتوحة، قطر كلاسيك، جي بي مورجان، ويندي سيتي، الجونة الدولية وأخيراً بطولة العظماء الثمانية.