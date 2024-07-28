شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة تفصل كولر عن معادلة إنجاز أهلى جوزيه أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 03:45 م

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ووصل الأهلي إلى انتصاره رقم 16 على التوالي في البطولة المحلية تحت قيادة كولر، الذي عادل سلسلة انتصارات المارد الأحمر مع حسام البدري بنفس الرصيد في موسم 2017-2018، ورينيه فايلر في موسم 2019-2020.

وبات كولر على بعد مباراة واحدة لمعادلة رقم المدرب الأسطوري البرتغالي مانويل جوزيه، الذي يتصدر سلسلة انتصارات الأحمر برصيد 17 مباراة موسم 2004-2005

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

