7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الزمالك يضع شرطًا للموافقة على مناقشة عروض احتراف زيزو، بيراميدز يفاوض محمد عواد لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

الزمالك يضع شرطًا للموافقة على مناقشة عروض احتراف زيزو

حدد مسئولي نادي الزمالك شرطًا واحداً من أجل الموافقة علي مناقشة اي عروض احتراف يتلقاها النادي في الفترة المقبلة بشان أحمد مصطفي زيزو، حيث اشترطت ادارة النادي إن مناقشة اي عرض لاحتراف زيزو يجب أن تكون قيمته المادية لا يمكن رفضها باي حال من الاحوال، وإن العرض المقدم سيساهم في حلّ أزمات الزمالك المالية، وحينها سيتم مناقشته، اما في اي حالة اخري فلن تتم مناقشة العروض.

دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات جادة مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل ضمه فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

إبراهيما نداى يجمع متعلقاته ويرحل عن الزمالك بعد رفضه تخفيض عقده

أنهى السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك، رحلته مع القلعة البيضاء، بعد رفضه طلبات النادى بتخفيض عقده، أو حتى جدولة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 800 ألف دولار، ليسدل اللاعب الستار على مسيرته فى ميت عقبة مكتفيًا بالفترة التى قضاها مع الفريق.

مروان عطية يعود لتشكيل الأهلى الأساسى وعودة كريم نيدفيد لدكة البدلاء

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى لقاء سيراميكا المقبل بالدوري على حساب زميله كريم نيدفيد الذى سيعود لدكة البدلاء.