شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لأبطال السلاح: يجب التركيز فى القادم لتعويض خسارة الفردى بميدالية بالفرق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 04:27 م

اجتمع صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع أبطال مصر داخل القرية الأولمبية بباريس كما تواجد الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية.



جانب من الاجتماع



وزير الرياضة



جانب من الاجتماع

وحرص وزير الرياضة على مقابلة بطلا السلاح زياد السيسي ومحمد عامر ومؤازرتهم بعد الخسارة أمس وانهاء المنافسات في المركزين الرابع والخامس وحثهم على التركيز في القادم وتعويض خسارة الفردي بميدالية أولمبية في منافسات الفرق.

وحث وزير الرياضة أبطال مصر على التركيز في مبارياتهم والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تشتيت تركيزهم قبل المباريات.

كما حرص الوزير على الاجتماع بمنتخب رفع الأثقال وسؤالهم عن احتياجاتهم في التدريبات ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس على اهتمام ادارة البعثة بكافة طلبات اللاعبين من أجل تسهيل مهمتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأكد إدريس أن اللجنة الأولمبية ستوفر للاعبين احتياجاتهم اللازمة من التغطية الخاصة بكل لعبة من أجل اعداد اللاعبين بالشكل الأمثل.

وخلال الجولة تفقد وزير الرياضة كل منشآت القرية من غرف السكن ومقر البعثة والجيم والمطعم.