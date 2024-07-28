اخبار الرياضه

وزير الرياضة لأبطال السلاح: يجب التركيز فى القادم لتعويض خسارة الفردى بميدالية بالفرق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لأبطال السلاح: يجب التركيز فى القادم لتعويض خسارة الفردى بميدالية بالفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باريس رامي ناجي

الأحد، 28 يوليو 2024 04:27 م

اجتمع صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع أبطال مصر داخل القرية الأولمبية بباريس كما تواجد الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية.

9c1b1c33-c1a3-4253-b708-becf617533b5
جانب من الاجتماع 
24e02e19-02f7-43e5-8bd9-e1861eaa2350
وزير الرياضة 
99b5e55f-ca15-4072-a3fe-1b92157ba6e4
جانب من الاجتماع 

وحرص وزير الرياضة على مقابلة بطلا السلاح زياد السيسي ومحمد عامر ومؤازرتهم بعد الخسارة أمس وانهاء المنافسات في المركزين الرابع والخامس وحثهم على التركيز في القادم وتعويض خسارة الفردي بميدالية أولمبية في منافسات الفرق.

وحث وزير الرياضة أبطال مصر على التركيز في مبارياتهم والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تشتيت تركيزهم قبل المباريات.

كما حرص الوزير على الاجتماع بمنتخب رفع الأثقال وسؤالهم عن احتياجاتهم في التدريبات ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس على اهتمام ادارة البعثة بكافة طلبات اللاعبين من أجل تسهيل مهمتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأكد إدريس أن اللجنة الأولمبية ستوفر للاعبين احتياجاتهم اللازمة من التغطية الخاصة بكل لعبة من أجل اعداد اللاعبين بالشكل الأمثل.

وخلال الجولة تفقد وزير الرياضة كل منشآت القرية من غرف السكن ومقر البعثة والجيم والمطعم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا