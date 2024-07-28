شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة فى تجديد تعاقد رمضان صبحى بعد انتهاء أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت مفاوضات مسئولى نادى بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل تمديد تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة تبدأ من الموسم الجديد، وذلك بعدما انتهت أزمة اللاعب مع المنشطات.

وتعطلت مفاوضات التمديد مع رمضان صبحي، بعدما تعرض للإيقاف فى الفترة الماضية من قبل منظمة مكافحة المنشطات، بعدما كان علي بعد خطوة من التمديد والتوصل لاتفاق مع الادارة حول كل تفاصيل العقد الجديد، ومن ضمنها بند احقية اللاعب في الاحتراف الخارجي.

واقترب مسئولو بيراميدز من حسم ملف تمديد تعاقد رمضان صبحي الذى ينتهى بنهاية موسم 2025، لاسيما أن هناك ترحيب من اللاعب بالتمديد ومن المنتظر أن يتم وضع الرتوش الأخيرة فى العقد الجديد خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، يعقد مسئولو بيراميدز خلال الأيام المقبلة، جلسة مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول، من أجل مناقشة ملف تدعيمات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة الإدارة في استمرار المنافسة على الألقاب ومواصلة الزحف نحو منصات التتويج.

ويناقش مسئولو بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش في المراكز التي تحتاج لتدعيمات في الموسم الجديد، كما سيناقش مسئولي النادى السماوى المدير الفني في أسماء الراحلين عن الفريق ومصير اللاعبين الذين سينتهى تعاقدهم مع بيراميدز أبرزهم على جبر مدافع الفريق الذى لم يتم حسم مصيره حتى الأن.

ويرغب مسئولو بيراميدز في الوقوف على متطلبات الخواجة الكرواتي مع عرض بعض الأسماء المقترحة عليه لبدأ الدخول في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين وأنديتهم، لاسيما وإن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل في الدخول في مفاوضات مع بعض اللاعبين وأنديتهم، مثل عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي الذى يتم وضع الرتوش الأخيرة في إتمام الصفقة، والتفاوض أيضًا على ضم عمر الساعى من قلعة الدراويش، كما يتفاوض بيراميدز مع محمد عواد حارس الزمالك لضمه في صفقة انتقال حر، كما يزاحم النادى السماوى الأهلى في صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري.