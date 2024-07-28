شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اجتماع وزير الرياضة مع البعثة الأولمبية المصرية فى حضور ياسر إدريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 04:29 م

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مع البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى حضور ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاءت تفاصيل الجلسة كالتالى:

- عقد جلسة مع زياد السيسي ومحمد عامر ثنائي السلاح لرفع الروح المعنوية والتأكيد علي ضرورة تعويض ما فاتهما في منافسات الفرق.



وزير الرياضة مع زياد السيسى

- متابعة تدريبات فريق رفع الأثقال والتأكيد على استخدامهم احدث الأجهزة التدريبية.

- المرور على منطقة الطعام للتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى واحتوائها على كل المستلزمات الخاصة بالأبطال.



وزير الرياضة

- توجيه الدكتور هشام العامري دكتور التغذية للبعثة المصرية بتوفير نظام غذائي يحتوي علي البروتين النباتي والحيواني.

ـ عقد جلسة مع منتخب كرة اليد والمدير الفني الذي أشاد بكل الترتيبات وأكد على تركيزه مع اللاعبين في تحقيق انجاز.



وزير الرياضة مع منتخب اليد

- المرور في منطقة التدريبات البدنية ومكان إقامة البعثة المصرية.

- حث المجموعة الإدارية علي توفير كل سبل الراحة للأبطال المصريين.