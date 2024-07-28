بعد التعاقد مع إحدى شركات المقاطعة.. لاعب الزمالك السابق يعتذر لـ أبو تريكة: أنا غلطان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم أسامه حسن، لاعب الزمالك السابق، باعتذار إلى محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهواء، بسبب تعاقد مجلس إدارة القلعة البيضاء مع إحدى شركات المقاطعة.

وكانت مجلس إدارة نادي الزمالك قد تعرض لهجوم كبير، خلال الأيام الماضية، بعد تعاقد النادي مع شركة مقاطعة، كان النادي الأهلي قبلها قد تعرض لنفس الحملة للتعاقده مع ذات الشركة.

وفي تصريحات عبر قناة "الشمس"، قال أسامة حسن: «التعاقد الأخير أحبط جمهور الزمالك، أنا لازم أقول للنادي الأهلي وأبوتريكة حقك على متزعلش».

وأضاف لاعب الزمالك السابق: «أنا كلمت هثيم فاروق وقالي أبوتريكة مش زعلان منك وأخدت رقم أبوتريكة وبعتله على الواتس قولتله متزعلش».

وتابع أسامه حسن: «لما لقيت نادي الزمالك تعاقد نفس التعاقد يبقى النادي الأهلي كان عنده حق، أنا اللي غلطان، اللي هو لما النادي الأهلي تعاقد مع الشركة أبوتريكة مطلعش أتكلم إن ازاي يتعاقدوا مع شركة زي كدة. أنا بقولك أنا غلطان على الهواء، ونادي الزمالك وقع في غلطة كبيرة».