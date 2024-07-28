شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يهزم بطل إيطاليا ويتأهل لربع نهائى سيف المبارزة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 04:34 م

فاز البطل المصري محمد السيد، على نظيره بطل إيطاليا 15 / 10 سانتيريلي المصنف 26 عالميًا في ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية لسلاح سيف المبارزة ليتأهل إلى ربع النهائى.

وكان محمد السيد تأهل إلى دور الـ16 بفوزه على بطل كولومبيا (15-7) فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.