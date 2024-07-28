شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان نجم منتخب فرنسا فى المدرجات لمتابعة مباريات السلاح والان مع تفاصيل الخبر

ظهر النجم العالمي جريزمان لاعب منتخب فرنسا في مدرجات القصر الكبير الذي يستضيف مباريات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يلعب محمد السيد لاعب منتخب مصر ضمن المباريات المقامة حاليًا.

يلتقي البطل المصري محمد السيد، بطل إيطاليا سانتيريلي المصنف 26 عالميًا في ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية لسلاح سيف المبارزة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

تأهل محمد السيد المصنف العاشر عالميًِا فى سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بفوزه على بطل كولومبيا (15-7) فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا.



جريزمان