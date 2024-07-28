شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من الأهلي عن "بديل" يحيى عطية الله في الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من مسئولي النادي عن بديل صفقة المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي الذي كان قريبًا من القلعة الحمراء قبل أن تفشل إجراءات ضم اللاعب خلال اليومين الماضين.

وتحدث المدرب السويسري مع إدارة الأهلي لمعرف أخر تطورات ضم ظهير أيسر للفريق في ظل رغبته ضم لاعب بمواصفات خاصة لهذا المركز ليكون خير بديل للنجم التونسي علي معلول الذي يعاني من إصابة طويلة في وتر أكيلس.

وأكدت إدارة الأهلي للمدير الفني إنها تبذل جهداً كبيراً لضم ظهير أيسر صاحب قدرات فنية عالية وسيكون أفضل من يحيى عطية.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم ،الأحد، استعداداً لمباراة صعبة مع نظيره سيراميكا في التاسعة من مساء غداً ، الأثنين، على ستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

ورفع المارد الأحمر رصيده لـ69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، متساويا مع بيراميدز بنفس عدد النقاط، لكنه يتفوق بالمواجهات المباشرة، علما بأنه لديه 3 مباريات مؤجلة.