شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسخ تعاقده مع محمود متولي بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على فسخ تعاقدهم بالتراضي مع محمود متولي مدافع الفريق ومنحه حرية الرحيل لأي فريق لآخر مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج محمود متولي من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها رغم مشاركته في بعض الأوقات وظهوره بشكل مميز.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم علي سبيل الإعارة لتدعيم خط دفاعه بجوار الثلاثى محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وانضم محمود متولى للأهلى قادمًا من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه فى صيف 2019، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب مصر، شارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالاً.. شارك محمود متولى فى 59 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، سجل هدفين وصنع هدف وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

في الموسم الماضى شارك متولى أساسيا مع كولر، الذى فضل الاستفادة من اللاعب المُميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً فى الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.