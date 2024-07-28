شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. صالح سليمان يحصد الميدالية الفضية بأولمبياد برلين والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عاليًا خفاقًا في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الفضية التي حققها البطل المصري صالح سليمان في أولمبياد برلين.

ولد صالح سليمان في 24 يونيو 1916 في طنطا، وشق البطل المصري طريقه نحو النجومية وحقق فضية دورة برلين 1936 في فترة تألق رفع الأثقال المصري حيث كان هناك عددا من النجوم أصحاب الميداليات الأولمبية.

بجانب صالح سليمان نجح أبطال مصر في تحقيق أربع ميداليات أخرى بواقع ذهبيتين وبرونزيتين حيث حقق الذهب كل من خضر التوني وأنور مصباح بينما جاءت البرونزيتين عن طريق إبراهيم واصف وإبراهيم شمس والذي لعب في نفس وزن صالح سليمان.

كان عمر صالح سليمان 20 عاما عندما سافر مع البعثة المصرية للمشاركة في دورة برلين الأولمبية ورغم صغر سنة الإ أنه برز بين نجوم العالم وحقق الفضية لمصر.