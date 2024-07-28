شكرا لقرائتكم خبر عن بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن لاعبة الملاكمة يمنى عياد والان مع تفاصيل الخبر

حققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي: "أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهورمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء وبنتحفظ على ذكر التفاصيل طبقًا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظًا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقريرًا تفصيليًا من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أى مسئولية على اللاعبة والجهاز الفنى والإدارى ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة.

وإليكم نتائج اللاعبة يمنى أحمد عياد - والتى أدت الى تأهلها لـ دورة الالعاب الأولمبية باريس بصفتها صاحبة المركز الأول عن افريقيا.

النتائج المحلي

1- بطولة الجمهورية للسيدات لمدة 3 سنوات

النتائج الدولية

1- الميدالية البرونزية فى دورة العاب البحر المتوسط الجزائر 2022 – لتصبح اول لاعبة مصرية تحرز ميدالية بدورة العاب البحر المتوسط

2- الميدالية الذهبية و الحصول على كأس افريقيا بجنوب افريقيا 2024

3- حاصله على الحزام الذهبى فى بطولة الحزام الذهبى رومانيا 2024 كأول ملاكمة مصرية تحرز هذا الحزام فى البطولة

4- الميدالية الفضية فى الدورة التاهيلية كأول ملاكمة مصرية تتاهل الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 .