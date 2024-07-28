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تعرف على نتائج وتوقعات بعثة مصر في باريس اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - تستمر مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية كالتالي:

تنس طاولة:
عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا)، فاز على لاعب مدغشقر بنتيجة 4-1 وتأهل لدور الـ32 ومن المتوقع وصول اللاعب لدور الـ8.

محمد البيلي (فردي - 36 عام- المصنف 29 عالميا)، خسر أمام لاعب بولندا في دور الـ64.

السلاح

محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا)، فاز على لاعب كولومبيا المصنف 23 عالميا  وتأهل لدور الـ 16، ثم فاز على لاعب ايطاليا وتأهل لدور الـ8.

محمد ياسين (فردي سيف المبارزة - 20 عام- المصنف 19 عالميا) خسر أمام لاعب اليابان المصنف 14 عالميا في دور الـ32.

محمود محسن (فردي سيف المبارزة- 29 عام- المصنف 31 عالميا)، خسر أمام لاعب التشيك المصنف 34 عالميا في دور الـ 64.

يارا الشرقاوي (فردي شيش- 25 عام- المصنفة 69 عالميا)، خسرت أمام لاعبة الصين المصنفة 15 عالميًا في دور الـ 32.

سارة حسني (فردي شيش - 14 عام) وهي أصغر لاعبة في بعثة مصر، وخسرت أمام لاعبة ايطاليا المصنفة الرابعة على العالم في دور الـ 32.

ملك حمزة (فردي شيش- 27 عام- المصنفة 27 عالميا)، انهزمت من لاعبة المانيا المصنفة السادسة على العالم في دور الـ32.

الرماية

مي ابو قرن (10 م بندقية هواء - 24 عام- غير مصنفة)، حققت المركز ال 35 من 44 لاعبة.
ريماس خليل (10 م بندقية هواء - 17 عام-  المصنفة 91 عالميا)، حققت المركز الـ 29 من 44.
محمد عبد القادر (10 م بندقية هواء - 33 عام- المصنف 27 عالميا)، حقق المركز الـ 24 من 49.
ابراهيم أحمد (10 م بندقية هواء- 37 عام- المصنف 37 عالميا)، حقق المركز الـ 39 من 49.

السباحة

لجين عبد الله (200 م حرة- 19 عاما)، حققت المركز الـ 24 من بين 32 سباحة.

النتائج المتوقعة في منافسات الفترة المسائية: تنس الطاولة

عمر عصر (فردي- 33 عام- المصنف 16 عالميا): من المتوقع وصوله لدور الـ 8.
دينا مشرف (فردي - 30 عام- المصنفة 17 عالميا): ستواجه بطلة اسبانيا المصنفة 68 عالميا ومن المتوقع فوزها والوصول لدور الـ 8.

السلاح

محمد السيد (فردي سيف المبارزة- 21 عام- المصنف 10 عالميا) يخوض مباراة دور ال 8.

الكرة الطائرة الشاطئية

دعاء الغباشي ومروة عبد الهادي (فرق- مصنفين الـ 69 عالميا)، ستواجهن البرازيل بطلة العالم وبطلة الأولمبياد، في أول مباراة ومن المتوقع خسارة المباراة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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